Netflix: Ποιες ταινίες και σειρές έσπασαν τα ρεκόρ θέασης το 2022

Καθώς το 2022 φτάνει στο τέλος του, το Netflix αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα τις 10 δημοφιλέστερες ταινίες και σειρές που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά, διαχωρίζοντάς τες σε αγγλόφωνες και μη.

Η δημοφιλέστερη αγγλόφωνη ταινία του 2022 ήταν το «Gray Man», με πρωταγωνιστές τους Ράιαν Γκόσλινγκ και Κρις Έβανς. Το φιλμ βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα «Ο Γκρίζος Άνθρωπος» του Μαρκ Γκρίνι. Η σύνοψη της υπόθεσης του έργου λέει: «Όταν ο πιο επιδέξιος πράκτορας της CIA, η αληθινή ταυτότητα του οποίου δεν είναι γνωστή σε κανέναν, αποκαλύπτει κατά λάθος σκοτεινά μυστικά της υπηρεσίας, ένας ψυχοπαθής πρώην συνάδελφός του τον επικηρύσσει, ξεκινώντας έτσι ένα παγκόσμιο ανθρωποκυνηγητό από διεθνείς δολοφόνους».

Οι 10 δημοφιλέστερες αγγλόφωνες ταινίες του Netflix για το 2022

1. The Gray Man

2. The Adam Project

3. Purple Hearts

4. Hustle

5. The Tinder Swindler

6. The Sea Beast

7. Enola Holmes 2

8. Senior Year

9. The Man from Toronto

10. Day Shift

Στη λίστα των μη αγγλόφωνων ταινιών, η πρώτη θέση ανήκει στο νορβηγικό φιλμ «Troll». Η υπόθεσή του είναι η εξής: «Στα άδυτα της οροσειράς Ντόβρε, μια γιγάντια ύπαρξη ξυπνά μετά από χιλιάδες χρόνια αιχμαλωσίας. Ρημάζοντας τα πάντα στο διάβα του, το πλάσμα πλησιάζει γρήγορα την πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Πώς όμως τιθασεύεις κάτι που νόμιζες ότι υπήρξε μόνο στις νορβηγικές παραδόσεις;»

Οι 10 δημοφιλέστερες μη αγγλόφωνες ταινίες του Netflix για το 2022

1. Troll

2. All Quiet on the Western Front

3. Black Crab

4. Through My Window

5. The Takedown

6. Loving Adults

7. Carter

8. My Name is Vendetta

9. Restless

10. Furioza

Στις αγγλόφωνες σειρές την κορυφή κατέκτησε η τέταρτη σεζόν του «Stranger Things» αν και η «Wednesday» του Τιμ Μπάρτον φαίνεται ότι πάει να την «εκθρονίσει». Ο Δεκέμβριος, άλλωστε, δεν έχει λήξει ακόμα και τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Netflix αφορούν την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 18 Δεκεμβρίου.

Οι 10 δημοφιλέστερες αγγλόφωνες σειρές του Netflix για το 2022

1. Wednesday: Σεζόν 1

2. Emily in Paris: Σεζόν 3

3 .The Recruit: Σεζόν 1

4 .Harry & Meghan (μίνι σειρά)

5. Sonic Prime: Σεζόν 1

6. Too Hot to Handle: Σεζόν 4

7. The Witcher: Blood Origin (μίνι σειρά)

8. I AM A KILLER: Σεζόν 4

9. Firefly Lane: Σεζόν 2

10. Emily in Paris: Σεζόν 1

Η δημοφιλέστερη μη αγγλόφωνη σειρά του Netflix είναι το «All of Us Are Dead», το οποίο έχει ανανεωθεί ήδη για δεύτερη σεζόν. Η κορεάτικη σειρά με ζόμπι, βασίζεται στο γνωστό καρτούν «Now At Our School». Η σειρά επικεντρώνεται σε μια ομάδα μαθητών που εγκλωβίζεται σε ένα λύκειο και έρχεται αντιμέτωπη με φρικτές καταστάσεις, ενώ προσπαθεί να σωθεί από μια επιδρομή ζόμπι στο σχολείο της.

Οι 10 δημοφιλέστερες μη αγγλόφωνες σειρές του Netflix για το 2022

1. All of Us Are Dead: Σεζόν 1

2. Extraordinary Attorney Woo: Σεζόν 1

3. The Marked Heart: Σεζόν 1

4. Till Money Do us Part: Σεζόν 1

5. Elite: Σεζόν 5

6. High Heat: Σεζόν 1

7. The Empress: Σεζόν 1

8. Business Proposal: Σεζόν 1

9. Wrong Side of the Tracks: Σεζόν 1

10. Welcome to Eden: Σεζόν 1