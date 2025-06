Νέος θεσμικός ρόλος για τον Καθηγητή Νικόλαο Γεωργικόπουλο στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) ενισχύει τη θεσμική της δομή, αναθέτοντας στον Καθηγητή Νικόλαο Γεωργικόπουλο την προεδρία της Επιτροπής Αποδοχών, Παροχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με διεθνές κύρος και επιστημονική αρτιότητα, ο κ. Γεωργικόπουλος διαθέτει εκτενή εμπειρία στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της διαχείρισης ρίσκου και της τραπεζικής λειτουργίας. Το έργο του έχει προβληθεί σε κορυφαία μέσα όπως το The Banker (Financial Times), οι New York Times, η Le Monde και η Le Figaro, ενώ συμμετέχει τακτικά σε διεθνή τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. Αυτή την περίοδο είναι επισκέπτης καθηγητής στο Stern School of Business του NYU, με ακαδημαϊκή πορεία σε κορυφαία ιδρύματα όπως τα Πανεπιστήμια Οξφόρδης, Imperial College London, Sussex και Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης.

Ο διορισμός του, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση, υπογραμμίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης για θεσμική θωράκιση μέσω αξιοκρατίας και επιστημονικής εξειδίκευσης. Η συμβολή του αναμένεται να ενδυναμώσει τις διεθνείς πρωτοβουλίες της Ε.Α.Τ. και να ενισχύσει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα.