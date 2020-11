Νέος CEO της MullenLowe Athens ο Δημήτρης Μιχόπουλος

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενδυνάμωσης της MullenLowe Athens, το παγκόσμιο δίκτυο του Interpublic Group (NYSE:IPG) εμπιστεύεται τον Χάρη Παριανό, μετατρέποντας, υπό τον έλεγχό του, την εταιρία, από καθεστώς πλήρους ιδιοκτησίας, σε affiliate agency του παγκόσμιου δικτύου μάρκετινγκ και επικοινωνίας MullenLowe Group.

Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της MullenLowe Athens, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μιχόπουλος. Ο James Nass θα συνεχίσει να έχει κομβικό ρόλο στην εταιρεία ως Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Στρατηγικής και Ανάπτυξης, όπως και ο Θάνος Βλαχόπουλος ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ, CFO και Business Development Director.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την εμπιστοσύνη του παγκόσμιου ομίλου του IPG. Είμαι βέβαιος ότι υπό την ηγεσία του Δημήτρη Μιχόπουλου, η υπάρχουσα ομάδα της MullenLowe Athens, ενισχύεται σημαντικά και θα καταφέρει να στηρίξει ακόμα πιο αποτελεσματικά, την ανάπτυξη των πελατών της στην Ελλάδα αλλά και να πρωταγωνιστήσει στην αγορά μας» δήλωσε ο Χάρης Παριανός.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μιχόπουλος επεσήμανε: «Η MullenLowe είναι διεθνώς ένα μοναδικό είδος δημιουργικής εταιρίας που προκαλεί και ξέρει να κερδίζει ξεκάθαρα πρόσθετη αξία προς όφελος των πελατών της. Μαζί με τους James Nass, Θάνο Βλαχόπουλο, Γιώργο Λευιτικό και την υπόλοιπη ομάδα της MullenLowe Athens, θα υλοποιήσουμε ένα δυναμικό πλάνο ανάπτυξης τόσο για την εταιρία, όσο και για τους ανθρώπους της και τους συνεργάτες της. Η αποτελεσματική διαχείριση των παρατεταμένων και πρωτόγνωρων προκλήσεων που βιώνει διεθνώς η αγορά μας, είναι η ευκαιρία και το κίνητρο μας».

Who is who

Ευρέως αναγνωρισμένος σε επίπεδο thought leadership, ο Δημήτρης Μιχόπουλος διακρίνεται για την ικανότητά του να ηγείται κορυφαίων οργανισμών, καθώς και για την προσήλωση και το πάθος του στην δημιουργία διατηρήσιμης υπεραξίας. Με αποδεδειγμένα χαρακτηριστικά την οραματική του προσέγγιση σε θέματα στρατηγικής και τη δημιουργικότητα στην επιλογή σύγχρονων επικοινωνιακών μεθοδολογιών, έχει να επιδείξει σειρά μοναδικών επιτυχιών στα περισσότερα από 25 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας.

Σταθερά προσηλωμένος στην κερδοφόρο ανάπτυξη οργανισμών τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, έχει δημιουργήσει, εμπνεύσει και καθοδηγήσει ομάδες κορυφαίων στελεχών οι οποίες με τη σειρά τους έχουν επιδείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Από το Φεβρουάριο του 2014 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη Weber Shandwick. Είναι Vice President of Reputation και μέλος στο ΔΣ του CEO Clubs στην Ελλάδα, και Founding Partner του Your Directors Club (YDC).

Από το 2012 και έως τις αρχές του 2014 εργάστηκε ως Σύμβουλος Διοίκησης στον ΟΠΑΠ, επιβλέποντας το Marketing και την Εταιρική Επικοινωνία του ομίλου, ενώ για τα εννέα προηγούμενα χρόνια κατείχε τη θέση του Corporate Affairs Director στη Vodafone.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε στη Unilever όπου και παρέμεινε για πέντε συναπτά έτη, διευρύνοντας τον πολυδιάστατο ρόλο του. Επίσης, έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας και Marketing στην Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων.

Έχει συμμετάσχει ως διακεκριμένος ομιλητής σε σημαντικά διεθνή συνέδρια και έχει παραδώσει διαλέξεις για θέματα Management ως καθηγητής στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Ελλάδος – Deree College.

Είναι κάτοχος MSc Quality Management και BSc General Business & Management and Organizational Behavior. Επιπλέον έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα μαθήματα ηγεσίας στο IMD Business School της Λωζάνης.