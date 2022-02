Νέοι μαζικοί βομβαρδισμοί από ρωσικά στρατεύματα στο Κίεβο

Το Κίεβο κατάφερε να αντέξει τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων το βράδυ της Παρασκευής (25/2), ωστόσο οι μάχες για τον έλεγχο του Κιέβου.

Το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε επίθεση με πυραύλους σε σε πολυκατοικία κοντά στο αεροδρόμιο του Ζουλιάνι στα νοτιοδυτικά του Κιέβου, αυξάνοντας την ανησυχία για πολλούς νεκρούς.

Σύμφωνα με τον Αντόν Χαρασένκο, σύμβουλο του ουκρανικού Υπουργείου Εσωτερικών, πάντως, ο πύραυλος που έπληξε την πολυκατοικία δεν προκάλεσε κανέναν θάνατο.

Ο Χερασένκο είπε επίσης πως η Ρωσία λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι δεν βομβαρδίζει πολιτικές υποδομές. Όπως είπε, τουλάχιστον 40 τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν πληγεί και τα ρωσικά στρατεύματα βομβαρδίζουν πολιτικές εγκαταστάσεις.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Τουίτερ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα:

«Το Κίεβο, η υπέροχη, ειρηνική μας πόλη, άντεξε ακόμα μία νύχτα υπό τα πυρά του ρωσικού στρατού ξηράς και πυραύλων. Ένας πύραυλος έπληξε πολυκατοκοικία στο Κίεβο. Ζητώ από τον κόσμο: Απομονώστε τελείως τη Ρωσία, απελάστε πρέσβεις, επιβάλετε εμπάργκο στο πετρέλαιο, διαλύστε την οικονομία της. Στματήστε τους Ρώσους εγκληματίες πολέμου!».

Footage from inside an apartment in a residential block in Kyiv that was targeted today pic.twitter.com/N4mCrDnI3A

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 26, 2022