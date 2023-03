Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο που προκάλεσαν ρωσικά μαχητικά με αμερικανικό drone

Ένα νέο βίντεο το οποίο δείχνει λεπτό προς λεπτό την παρενόχληση που οδήγησε στην πτώση του αμερικανικού MQ-9 από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Σουχόι πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων.

Στο βίντεο απεικονίζεται η στιγμή που το ρωσικό μαχητικό περνά ξυστά από το αμερικανικό UAV αφήνοντας μάλιστα καύσιμα προκειμένου να το «τυφλώσει».

Στο βίντεο αρχικά το ρωσικό μαχητικό προσεγγίζει το αμερικανικό drone, στην συνέχεια αφήνει να διαρρεύσουν καύσιμα. Την ώρα που περνάει πολύ κοντά το ρωσικό αεροσκάφος από το αμερικανικό drone διακόπτεται η μετάδοση βίντεο. Μέχρι εκείνη την στιγμή ο έλικας του αμερικανικού είναι ορατός και άθικτος. Ακολουθεί δεύτερη προσέγγιση από το ρωσικό Σουχόι. Αρχίζει ξανά να αφήνει καύσιμα και πλησιάζει ακόμα πιο κοντά και πλέον υπάρχει πρόσκρουση. Η εικόνα από την κάμερα του drone χάνεται για 60 δευτερόλεπτα. Όταν επανέρχεται φαίνεται η ζημιά που έχει προκληθεί στον έλικα.

Δείτε το νέο βίντεο

BREAKING: DoD releases footage of a Russian Su-27 colliding into a U.S. MQ-9 over the Black Sea Tuesday.

You can see the Russian aircraft dump fuel on the MQ-9, then bump into it. The video is lost; a few seconds later the feed returns and you can see the propeller is damaged. pic.twitter.com/jzF7NZ1em5

— Lara Seligman (@laraseligman) March 16, 2023