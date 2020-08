Νέο σοκαριστικό βίντεο από τη Βηρυτό

Ένα νέο βίντεο που κόβει την ανάσα αναρτήθηκε στο Twitter, από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα την πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 100 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι σχεδόν 4.000.

Οι εκρήξεις σε αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού όπου βρίσκονταν επικίνδυνα υλικά προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές, βύθισαν στο πένθος την πρωτεύουσα του Λιβάνου — χώρας που ήδη πλήττεται σκληρά από τη βασανιστική, παρατεταμένη οικονομική κρίση και την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το υπουργικό συμβούλιο έχει συγκληθεί εκτάκτως και στη συνεδρίασή του σήμερα αναμένεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

🇱🇧 The video of the #BeirutBlast is not what you expect! pic.twitter.com/pfMgRw4i85

— Stratos Safioleas (@stratosathens) August 4, 2020