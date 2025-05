Νέο νομοσχέδιο για το Μεταναστευτικό – Τι θα ισχύσει για διοικητική κράτηση και απελάσεις

Με στόχο να επιταχυνθούν οι απελάσεις παράνομων μεταναστών, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο παρουσιάζεται ένα νέο νομοθετικό πακέτο από το αρμόδιο Υπουργείο

Με στόχο την επιτάχυνση των απελάσεων, παρουσιάζεται σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο, νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης από τον Μάκη Βορίδη. Σε αυτό θα προβλέπεται η διοικητική κράτηση μεταναστών, έως και δύο χρόνια σε κλειστά κέντρα, εφόσον απορριφθεί η αίτηση ασύλου τους, ενώ αν δεν αποχωρούν οικειοθελώς θα μπορούν να διωχθούν και ποινικά.



Σύμφωνα με αυτό με τις αλλαγές που δρομολογεί το υπουργείο μετανάστευσης και θα παρουσιαστούν σήμερα δίνεται βάρος στις απελάσεις παράνομων μεταναστών αλλά και στην θέσπιση αντικινήτρων για την παραμονή τους στην χώρα.

Όπως τονίζεται ακόμη στο ρεπορτάζ του Star, εφόσον απορρίπτεται και στον δεύτερο βαθμό μια αίτηση ασύλου, ο μετανάστης θα μπορεί να εισφέρει μόνον μια ακόμη φορά νέα στοιχεία. Μετά την απόρριψη προβλέπεται κράτηση σε κλειστά κέντρα για έως και 24 μήνες, χωρίς δικαίωμα εξόδου, ή θα φορούν βραχιολάκι και θα πρέπει να εμφανίζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε αστυνομικά τμήματα.

Φυσικά, κανείς δε θα λαμβάνει επίδομα για το διάστημα που βρίσκεται υπό διοικητική κράτηση.

Όταν δε, ολοκληρώνεται η περίοδος της διοικητικής κράτησης με δεδομένο ότι πολλές χώρες δε δέχονται πίσω πολίτες τους, οι ίδιοι οι παράνομοι μετανάστες θα αντιμετωπίζουν ποινικές κυρώσεις, για την παράνομη είσοδο και παράνομη παραμονή στη χώρα μας και ποινή φυλάκισης από 2-5 έτη που θα εκτίεται.

The video player is currently playing an ad. You can skip the ad in 5 sec with a mouse or keyboard

UEL: Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-0 | HL

Ποινική δίωξη που θα αναστέλλεται εάν επιλέξουν να φύγουν οικειοθελώς από την Ελλάδα.