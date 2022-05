Νέο γκάλοπ: Με 8,5% διαφορά προηγείται η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ

Γύρισε το κλίμα μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για το ρεύμα

Άνετο και σταθερό προβάδισμα εξακολουθεί και έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στη δυσκολότερη καμπή για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ επιβεβαιώνοντας ότι δεν πείθει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα χάσει με διαφορά τις εκλογές εάν τα ποσοστά αυτά επιβεβαιωθούν στις κάλπες.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων η ΝΔ συγκεντρώνει 32,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 24%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14,5%, το ΚΚΕ 5,5%, η Ελληνική Λύση 4,5% και το ΜέΡΑ25 3%.



Στην παράσταση νίκης η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 55% έναντι 24% του ΣΥΡΙΖΑ.



Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 39%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 26%, ενώ «κανένας από τους δύο» απαντά το 32%.



Ως προς το ερώτημα πότε είναι καλύτερο να διεξαχθούν οι επόμενες εθνικές εκλογές το 46% απαντά το 2023, το 41% λέει μέσα στο 2022 και το 13% απαντά Δεν ξέρω/Δεν απαντώ.

Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στο διάστημα από τις 9 έως 11 Μαΐου σε δείγμα 1.206 πολιτών τέθηκαν ερωτήσεις για το σύνολο των θεμάτων της επικαιρότητας, και πιο ειδικά για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, καθώς και για την ενεργειακή ακρίβεια και τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης της οικονομίας.

Ειδικότερα, σε ερώτηση για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, το 43% δηλώνει ότι τα μέτρα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, ενώ ένα ποσοστό 31% εξ αυτών θεωρεί ότι χρειάζονται κι άλλα μέτρα.

Ωστόσο, ένα ποσοστό 44% κρίνει ότι τα μέτρα κινούνται προς την λάθος κατεύθυνση.

Για τα μέτρα στήριξης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, προκειμένου να στηριχθούν νοικοοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο τσουναμι ακρίβειας του τελευταίου διαστήματος, το 51% των ερωτηθέντων κρίνει ότι κινούνται προς την σωστή κατέυθυνση, με το 40% εξ αυτών να θεωρεί ότι χρειάζονται κι άλλα μέτρα.

Το 41% των ερωτηθέντων απάντησε πως τα μέτρα κινούνται προς την λάθος κατεύθυνση.

Αρνητικό είναι το κλίμα για την οικονομία, καθώς το 55% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει «μάλλον απαισιόδοξα» (31%) και «σίγουρα απαισιόδοξα» (24%) την πορεία της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους μήνες.

«Σίγουρα αισιόδοξα» και «μάλλον αισιόδοξα» βλέπει την πορεία της ελληνικής οικονομία το 36%.