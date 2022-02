Νεκρός στο κελί του ο πρώην συνεργάτης του Επστάιν, Ζαν – Λικ Μπρουνέλ

O Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, πρώην επικεφαλής ενός γαλλικού πρακτορείου μοντέλων και κατηγορούμενος για βιασμούς και προώθηση ανήλικων κοριτσιών στον Τζέφρι Επστάιν, βρέθηκε απαγχονισμένος στη φυλακή.

Ο 76χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο κελί του στην φυλακή Σαντέ του Παρισιού σήμερα στη μία τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Ο ίδιος είπε ότι διενεργείται έρευνα για τα αίτια θανάτου του.

Ο Μπρουνέλ συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2020 στο αεροδρόμιο του Παρισιού πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το Ντακάρ. Κατά τη σύλληψή του, είχε ήδη ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του έπειτα από καταγγελίες για βιασμούς ανήλικων και ενήλικων αλλά και σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

JUST IN – Jean-Luc Brunel, the former model scout who's been accused of trafficking underage girls to Jeffrey #Epstein, "found dead" in his prison cell in France. pic.twitter.com/ZgKHN5m2tu

