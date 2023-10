Νεκρή η 22χρονη Σάνι Λουκ – Ήταν στο φεστιβάλ όπου έγινε η σφαγή από τη Χαμάς

Τραγικά είναι τα νέα για την τύχη της Σάνι Λουκ, της 22χρονης Γερμανίδας που βρέθηκε στο φεστιβάλ Supernova στο νότιο Ισραήλ και έπειτα στο στόχαστρο επιθέσεων των μαχητών της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

The body of #Israeli–#German citizen Shani Louk, who was believed to have been kidnapped alive amid #Hamas's assault on the music festival in Reim, was found on Monday.https://t.co/lEsfCfd5nP

