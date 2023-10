Νεκρή από ισραηλινά πυρά η μοναδική γυναίκα της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς

Νεκρή από ισραηλινές επιδρομές, η πρώτη και μοναδική γυναίκα στο πολιτικό τμήμα της Χαμάς. Σύμφωνα με το BBC που επικαλείται παλαιστινιακά ΜΜΕ η Jamila al-Shanti, η πρώτη γυναίκα που εξελέγη μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του IDF. Το πολιτικό γραφείο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Χαμάς.

Η 68χρονη Jamila al-Shanti, χήρα του συνιδρυτή της Χαμάς Abdel Aziz al-Rantisi, τον οποίο η ισραηλινή αεροπορία σκότωσε με πύραυλο Hellfire τον Απρίλιο του 2004, ίδρυσε το γυναικείο κίνημα στη Χαμάς και έγινε η πρώτη γυναίκα που εξελέγη στο πολιτικό προεδρείο το 2021.

