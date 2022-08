Τα λείψανα δύο μικρών παιδιών εντοπίστηκαν σε βαλίτσες που πωλήθηκαν σε πλειστηριασμό σε αποθήκη του Όκλαντ, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας.

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή Τοφιλάου Φααμανούια Βααελούα, τα πτώματα πιθανόν να βρίσκονταν στις βαλίτσες εδώ και χρόνια.

Τα θύματα φέρονται να είναι μεταξύ πέντε και δέκα ετών.

#BREAKING Remains of two children found in auctioned suitcases: New Zealand police pic.twitter.com/U0BnJBtWta

— AFP News Agency (@AFP) August 18, 2022