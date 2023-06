Νέα Υόρκη: Φωτιά στο Tiffany’s

Φωτιά ξέσπασε στο κτήριο της φημισμένης επιχείρησης κοσμημάτων Tiffany & Co. στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Εικόνες από το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον Πύργο Τραμπ, δείχνουν πυορβσεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά Σύμφωνα με την Daily Mail η αιτία της πυρκαγιάς φέρεται να είναι ένα ηλεκτρικό θησαυροφυλάκιο.

Tiffany's flagship store in NYC just underwent a $500 million restoration.

Now it's on fire. No info yet on cause or injuries. Developing. pic.twitter.com/3Jl3gdWuUd

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 29, 2023