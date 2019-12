Μία Navtex κάθε μέρα στο Καστελοριζο από τους Τούρκους. Ακόμη μία άσκηση στη περιοχή προαναγγέλουν, σύμφωνα με το militaire οι Τούρκοι.

Η Navtex:

NAVTEX 1574/19

TURNHOS N/W : 1574/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 28 DEC 19 FROM 1400Z TO 1600Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

35 58.80 N – 029 38.05 E

35 03.00 N – 029 38.00 E

35 30.00 N – 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.