Νέα Ορλεάνη: Ο 42χρονος Shamsud Din Jabbar είναι ο δράστης του μακελειού με τους 15 νεκρούς

42χρονος Shamsud Din Jabbar είναι, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των δυνάμεων ασφαλείας, ο δράστης του μακελειού με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες στη Νέα Ορλεάνη, όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο NBC News. Πρόκειται για Αμερικανό πολίτη από το Τέξας, βετεράνο του στρατού, ο οποίος νοίκιασε το λευκό φορτηγάκι μέσω ίντερνετ, από το site Turo.

New video shows police allegedly giving CPR to the New Orleans attacker pic.twitter.com/zoRYRyiWra

