Τραγωδία με 10 νεκρούς στη Νέα Ορλεάνη – Όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος – 35 οι τραυματίες

«Γνωρίζουμε ότι η πόλη της Νέας Ορλεάνης επλήγη από τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, LaToya Cantrell στις πρώτες επίσημες δηλώσεις μετά το περιστατικό όπου ένα φορτηγάκι έπεσε σε πλήθος στην οδό Bourbon και Canal στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης στις 3:15 τα ξημερώματα τοπική ώρα, με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 35 να τραυματιστούν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Per NOPD: At least one fatality and multiple casualties after driver plowed into a group of people on Bourbon Street. More in minutes on @WGNOtv pic.twitter.com/wGO25QhSij

