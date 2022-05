Νέα επίθεση Μπέζος στον Μπάιντεν για τον πληθωρισμό

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έγραψε στο Twitter την Κυριακή ότι ο πληθωρισμός είναι πιο επιζήμιος για τους λιγότερο εύπορους στις ΗΠΑ και επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα για τα σχόλιά του για τον πληθωρισμό.

«Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση προσπάθησε σκληρά να δώσει ακόμη περισσότερα κίνητρα σε μια ήδη υπερθερμασμένη, πληθωριστική οικονομία και μόνο ο Μάντσιν τους έσωσε από τον εαυτό τους» έγραψε ο Μπέζος στο Twitter. «Ο πληθωρισμός είναι ένας αντίστροφα προοδευτικός φόρος που βλάπτει περισσότερο τους λιγότερο εύπορους. Η λάθος κατεύθυνση δεν βοηθά τη χώρα».

In fact, the administration tried hard to inject even more stimulus into an already over-heated, inflationary economy and only Manchin saved them from themselves. Inflation is a regressive tax that most hurts the least affluent. Misdirection doesn’t help the country. https://t.co/a8cygcunEG

— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 15, 2022