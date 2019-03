NBA All-Star: Νίκησε η ομάδα του ΛεΜπρον ανατρέποντας διαφορά 20 πόντων

Την Κυριακή 17/2 έλαβε χώρα το 68οAll Star Game, στην πόλη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. Το παιχνίδι-θεσμός που διεξάγεται ανελλιπώς από το 1951 στις ΗΠΑ, είναι ένας αγώνας των σούπερ-σταρ του ΝΒΑ. Πρόκειται για μια λαμπερή γιορτή, που διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει τα πάντα: από αγώνα Team World Vs Team USA, μέχρι διαγωνισμούς καρφωμάτων και τριπόντων και φυσικά το πολυπόθητο παιχνίδι ανάμεσα τους κορυφαίους του αμερικάνικου μπάσκετ. Φέτος το All Star Weekend έγινε στην πατρίδα του Μάικλ Τζόρνταν , ο οποίος ήταν και ο οικοδεσπότης του τριημέρου.

Στο φετινό All Star Game βρέθηκαν αντιμέτωπες η Ομάδα Γιάννη και η Ομάδα ΛεΜπρόν, με τον Γιάννη να γίνεται για πρώτη φορά αρχηγός ομάδας στη διοργάνωση. Για τον «Greek Freak» αυτή ήταν η 3ησυμμετοχή σε All Star Game, ενώ για τον ΛεΜπρόν η 15η. Από το NBA All-Star Game 2018-19 infographic της bwin βλέπουμε ότι η ομάδα του ΛεΜπρόν είχε 75 εμφανίσεις σε All Star ενώ η ομάδα του Γιάννη μόλις 37. Έτσι λοιπόν, η εμπειρία ήταν αυτή που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα, αφού η ομάδα του ΛεΜπρόν κατάφερε να «γυρίσει» το παιχνίδι στην 4ηπερίοδο και να επικρατήσει τελικά με σκορ 178-164. Κι ενώ η διαφορά είχε φτάσει μέχρι και τους 20 πόντους, η μεγάλη ανατροπή έγινε στο τέλος…

Εξαιρετικές φυσικά και οι 2 ομάδες, αφού ουσιαστικά μιλάμε για ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει το ΝΒΑ σήμερα. Κορυφαίος σκόρερ ο Αντετοκούνμπο με 38 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ -έδωσε ίσως ένα από τα θεαματικότερα παιχνίδια της καριέρας του. MVP του αγώνα ο Ντουράντ , ο οποίος σημείωσε 31 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Δεύτερη φορά MVP σε All Star Game, καθώς είχε λάβει ξανά τη διάκριση το 2012. O αγώνας ξεκίνησε με καλάθι του Γιάννη, ο οποίος δε σταμάτησε να καρφώνει σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και για μια ακόμη φορά έκλεψε την παράσταση, αυτοσχεδιάζοντας μέσα στο γήπεδο. Οι δύο πρώτες περίοδοι έληξαν υπέρ της Team Giannis, με διαφορά μάλιστα αρκετών πόντων ενώ η 3ηπερίοδος έληξε με ένα πόντο υπέρ της ομάδας ΛεΜπρόν. Στην 4ηπερίοδο, η ομάδα του «βασιλιά», ο οποίος σκόραρε 19 πόντους και πήρε 8 ριμπάουντ, κατάφερε να κάνει το απόλυτο come back και να πάρει μια μεγαλειώδη νίκη.

Στο παιχνίδι έσπασε και το ρεκόρ τριπόντων του θεσμού, καθώς σημειώθηκαν 62 τρίποντα, με 35 από αυτά να έχει πετύχει η ομάδα του ΛεΜπρόν και τα υπόλοιπα 27 η ομάδα του Γιάννη. Αναμφίβολα ένα από τα πιο εντυπωσιακά ματς του κόσμου, το All Star Game μας φανερώνει κάθε φορά όλη τη μαγεία του ΝΒΑ. Μετά το Spectrum Center της Σάρλοτ, επόμενος σταθμός… το United Center στο Σικάγο που αποτελεί την έδρα των Σικάγο Μπουλς και θα φιλοξενήσει το διάσημο τριήμερο για το 2020.