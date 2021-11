Τι λέει ο δήμος της Αθήνας για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου

Διαψεύδει και τα διόδια στις εισόδους της πόλης!

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Δήμος Αθηναίων, δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι σχεδιάζεται να μπούν διόδια στο κέντρο της Αθήνας,η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου, αλλά και η επιστροφή του σχεδίου Rethink Athens.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει σήμερα πρόκειται να εγκρίνει την ανάπλαση της Πανεπιστημίου σύμφωνα με την οποία πρόκειται να διατηρηθούν και οι τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:

«Το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών μόνο απογοήτευση και έκπληξη προκαλεί για την επιμονή της σε μια ανέξοδη αντιπολίτευση εις βάρος της οικολογίας, της προόδου, της επιστήμης αλλά και της λογικής.

Βαθιά συντηρητικό και οπισθοδρομικό στην πράξη, κωφεύει στα κελεύσματα της επιστήμης, η οποία επισημαίνει τους κινδύνους της κλιματικής κρίσης και αρνείται την πρόοδο που συντελείται σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα και θέλει τις πόλεις να σχεδιάζονται γύρω από τον άνθρωπο και όχι το αυτοκίνητο, με μακρόπνοο όραμα που ξεπερνά τις θητείες των δημοτικών αρχών.

Είναι φανερό ότι η αριστερά της οικολογίας και της προόδου έχει δώσει τη θέση της στην αναχρονιστική και οπισθοδρομική λογική του «ναι αυτοί, όχι εμείς», χάνοντας έτσι την ιδεολογική μάχη με τον εαυτό της. Και είναι κρίμα, διότι η κοινωνία μάς χρειάζεται ενωμένους σε ένα τόσο μεγάλο θέμα. Με υπευθυνότητα σάς προτείνουμε να βρείτε άλλα θέματα για να μας εγκαλείτε -η βιωσιμότητα των πόλεων είναι πολύ σοβαρό θέμα για τα μικροπολιτικά σας παιχνίδια.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στο οποίο αναφέρεται το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών δεν είναι δική μας εφεύρεση. Είναι θεσμική υποχρέωση όλων των Δήμων με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων και συνιστά προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Είναι ένα στρατηγικό όραμα και όχι μία μελέτη πολεοδομικού, κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Προφανής η σκοπιμότητα του δημοσιεύματος, ωστόσο θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο Δήμος Αθηναίων:

• ΔΕΝ μελετά, δε συζητά, δε σχεδιάζει -και όλοι γνωρίζουν ότι-

ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ να βάλει διόδια στις εισόδους της πόλης. Δεν έχει ούτε τη

βούληση, ούτε τη δικαιοδοσία.

• ΔΕΝ υπήρξε ποτέ ούτε ως σχέδιο ούτε ως σκέψη η αντιδρόμηση της

Ακαδημίας ή η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου.

• ΔΕΝ υπάρχει κανένα θέμα επιστροφής του σχεδίου Rethink Athens.

Εξάλλου, απόψε, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας καλείται να εγκρίνει την ανάπλαση της Πανεπιστημίου που βάσει σχεδίου (ήδη δημοσιευμένου) διατηρούνται και οι 4 λωρίδες κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Αθήνας άρχισε να εκπονείται το καλοκαίρι του 2019, ενώ τον Ιανουάριο του 2020 (15/1) σε ανακοίνωση της Ανοιχτής Πόλης αναφέρεται ότι το Σχέδιο θέτει «ένα πλαίσιο ολιστικού και διεπιστημονικού σχεδιασμού της μετακίνησης πολιτών και εμπορευμάτων στην πόλη. Αν αξιοποιηθεί κατάλληλα, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ανοίγει το δρόμο για τολμηρές παρεμβάσεις, με επίκεντρο την ποιότητα ζωής και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. […] Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας δίνει μια ευκαιρία να εφαρμόσουμε δραστικές αλλαγές στο αστικό περιβάλλον, που να κινούνται σε μια κατεύθυνση θετική για την ποιότητα της ζωής όλων μας».

Στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ελπίζουμε η… δήθεν αποκάλυψη για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας να μη χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι από τις δημοτικές παρατάξεις, προκειμένου να αποσείσουν την ευθύνη έναντι των Αθηναίων να ταχθούν ξεκάθαρα υπέρ ή κατά του Σχεδίου ανάπλασης της

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/dimos-athinaion-oute-diodia-oute-pezodromisi-tis-panepistimiou

