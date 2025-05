Μύλος με την συνομιλίες: Εχθρικό κλίμα Κρεμλίνου – Ζελένσκι με απειλές και βαριές εκφράσεις

Με την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Άγκυρα, την ρωσική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη και την τουρκική προεδρία να μεταθέτει «για το απόγευμα» τις αναμενόμενες «απευθείας συνομιλίες για το Ουκρανικό» η ασάφεια δίνει τη θέση της σε αψιμαχίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «κάθε φορά που η Ουκρανία παραβιάζει μία συμφωνία, το έδαφος της συρρικνώνεται», την ώρα που το Κρεμλίνο δήλωνε άγνοια για το αν τελικά η ουκρανική αντιπροσωπεία θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Oι αλλαγές στην πρώτη γραμμή όπου η Ρωσία προελαύνει, θα συμπεριληφθούν σε όποια ειρηνευτική συμφωνία», τόνισε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα και προειδοποίησε: «Το κατά πόσο η Ουκρανική πλευρά είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, αυτό θα φανεί, στην Κωνσταντινούπολη».

📍Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy arrives in Turkish capital Ankara for a meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan ahead of Russia-Ukraine peace talks https://t.co/Tsqb6FBl1B pic.twitter.com/0s4ukZlDE1