Μύδροι Τραμπ κατά του Ζελένσκι: Είναι δικτάτορας, σε λίγο δεν θα του μείνει χώρα

Ολομέτωπη επίθεση κατά του προέδρου της Ουκρανίας εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη με ανάρτησή του στο Truth Social. Eιδικότερα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι «καλά θα κάνει να κινηθεί γρήγορα» διαφορετικά δεν θα του μείνει χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι έχει «κάνει πολύ κακή δουλειά» και τον αποκάλεσε δικτάτορα που δεν έχει κάνει εκλογές. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με επιτυχία το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία.

Νωρίτερα την Τρίτη ο ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Τραμπ «περιβάλλεται από μια φούσκα παραπληροφόρησης».

«Μακάρι να υπήρχε περισσότερη αλήθεια», είπε ο Ουκρανός ηγέτης στους δημοσιογράφους, σε μια συνάντηση στο Κίεβο. «Ελπίζω να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον κύκλο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης την αμερικανική κυβέρνηση ότι έδωσε τη δυνατότητα στη Ρωσία να βγει από τη διεθνή της απομόνωση. «Έφτασε εκεί λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Αλλά τώρα βλέπω τη Ρωσία να αντιμετωπίζεται σαν να είναι θύμα», είπε.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη το βράδυ, ο Τραμπ κατηγόρησε την Ουκρανία για τον πόλεμο με τη Ρωσία και υποστήριξε ότι το Κίεβο πρέπει να διεξαγάγει νέες εκλογές, στις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις μετά τις συνομιλίες υψηλού επιπέδου ΗΠΑ-Ρωσίας στο Ριάντ νωρίτερα εκείνη την ημέρα.

Trump's message to Ukrainians who feel betrayed by his administration: "I hear they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for three years." pic.twitter.com/MvQUdzSYIt