Mundobasket: Η Λιθουανία κέρδισε τις ΗΠΑ και πέρασε πρώτη στους “8” (110-104)

Η «λιέτουβα» έκανε μία ονειρεμένη εμφάνιση κόντρα στις ΗΠΑ, τις νίκησε με σκορ 110-104 και πέρασε ως πρώτη και αήττητη στη φάση των «8», αφήνοντας δεύτερη την Team USA. Με αυτόν τον τρόπο, η Λιθουανία θα συγκρουστεί στα προημιτελικά με την Ιταλία , ενώ οι Αμερικανοί θα παίξουν με τη Σερβία!

This is a basketball movement going on right now.#FIBAWC x #WinForLietuva pic.twitter.com/pJJmFQq3Vm

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023