Μουντιάλ 2022: Με Μάντισον, Γουίλσον η αποστολή της Αγγλίας

Ανακοινώθηκε η αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 20 Νοεμβρίου στο Κατάρ.

Ο Γκάρεθ Σαουθγκέιτ, συμπεριέλαβε στην αποστολή για το Μουντιάλ του Κατάρ τον φορμαρισμένο μέσο της Λέστερ, Τζέιμς Μάντισον. Επίσης, ο εκλέκτορας των «τριών λιονταριών» απηύθυνε πρόσκλήση για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό «ραντεβού» σε επίπεδο εθνικών ομάδων στους επιθετικούς Κάλουμ Γουίλσον και Μάρκους Ράσφορντ.

The wait is over.

It's the official #ThreeLions squad announcement for the @FIFAWorldCup! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/XKJFbaDM0t

