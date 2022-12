Μουντιάλ 2022 – Κατάρ: Διαλύεται γήπεδο που κατασκευάστηκε μόνο για 7 παιχνίδια

Το Stadium 974 – το οποίο ονομάστηκε έτσι επειδή κατασκευάστηκε από 974 κοντέινερ πλοίων – ολοκλήρωσε την αποστολή του και θα διαλυθεί εις τα εξ εν συνετέθη.

Το γήπεδο κατασκευάστηκε ειδικά για το Μουντιάλ 2022, με σκοπό να φιλοξενήσει μόλις επτά παιχνίδια.

Το παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Νότια Κορέα ήταν το έβδομο και τελευταίο παιχνίδι που έγινε στο συγκεκριμένο γήπεδο και πλεόν – αφου δεν έχει λόγο ύπαρξης – θα αρχίσει η αποσυναρμολόγησή του.

It’s been an emotional ride.

Stadium 974 says goodbye to the Qatar 2022 World Cup after hosting seven games in the stadium. Now, the venue will host one more event before being dismantled.

Did you watch any games from the unique stadium? pic.twitter.com/nBb2XgBvTf

