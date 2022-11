Motor Oil: Επενδύσεις σε δύο άξονες ύψους 4 δισ. έως το 2030

Προσηλωμένη στον στόχο της σταδιακής μετάβασης στο νέο ενεργειακό περιβάλλον, η Motor Oil θέτει δυναμικούς στόχους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με ορίζοντα το 2030 προχωράει στο μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στρατηγικές Προτεραιότητες με «πράσινο» χαρακτήρα

Στη σκιά της ευρύτερης γεωπολιτικής και οικονομικής αστάθειας, καθώς και των μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων, οι μακροπρόθεσμοι και δυναμικοί στόχοι του Ομίλου, δείχνουν ισχυρή προσήλωση για την επίτευξη μιας ασφαλούς ενεργειακής τροφοδοσίας, την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, καθώς και βιώσιμες αποδόσεις για τους μετόχους, ενώ βρίσκονται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές προτεραιότητες του, οι οποίοι εκφράζονται ως εξής:

Δέσμευση για υπεύθυνη δράση

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης

Επιτάχυνση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Επένδυση σε νέες βιώσιμες τεχνολογίες

Παροχή λύσεων ενέργειας και κινητικότητας στους πελάτες της

Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, o Όμιλος Motor Oil δεσμεύεται για στρατηγικές επενδύσεις σε δύο άξονες.

Πρώτον, ο Όμιλος θα επενδύσει για την ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση περισσότερα από €2.5 δισ. Κάτω από αυτή την ομπρέλα βρίσκονται οι επενδύσεις στις ΑΠΕ, στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο, τα πετροχημικά προϊόντα, το φυσικό αέριο, τα βιοκαύσιμα, το υδρογόνο και σαφώς η απανθρακοποίηση

Δεύτερον, ο Όμιλος σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από €1.5 δισ. για την ενίσχυση των υποδομών και της ανθεκτικότητάς του, όπως: η συντήρηση των εγκαταστάσεών του, η βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας με έμφαση στα logistics, η ψηφιοποίηση, η αποδοτικότητα και έργα HSSE σε έργα, δηλαδή, που ενισχύουν την ασφάλεια των υποδομών και των εργαζομένων. Σημειώνεται δε πως στο Διυλιστήριο του Ομίλου, ένα από τα πιο προηγμένα στην Ευρώπη, γίνονται σημαντικά έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρατηρείται σημαντική πρόοδος στην επίτευξη στροφής σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, βελτίωση της αποδοτικότητας, ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Η Διοίκηση του Ομίλου πάντως έχει υιοθετήσει ένα επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης που υποστηρίζει αυτή τη στροφή δημιουργώντας ταυτόχρονα θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με βιωσιμότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια, με περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση συμβάλλοντας παράλληλα σημαντικά και στο ΑΕΠ της χώρας.

Motor Oil: Το πλάνο μετάβασης βασίζεται σε 4 στρατηγικούς πυλώνες

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η νεοσύστατη θυγατρική εταιρεία MORE, αναπτύσσεται δυναμικά, με επενδύσεις και έργα μεγάλης αξίας και κομβικής σημασίας. Ταυτόχρονα, προχωρά στρατηγικά και επεκτείνει τις μονάδες παραγωγής και τις υπηρεσίες της για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Ήδη μέσα σε τέσσερα χρόνια ο Όμιλος διαθέτει δυναμικότητα περίπου 800 MW . Σημειώνεται ότι μετά την συμφωνία με τον ΕΛΛΑΚΤΩΡΑ, βρίσκεται πιο κοντά στον επόμενο στόχο της για εγκατεστημένη ισχύ περίπου 1GW, η οποία θα είναι ικανή να τροφοδοτήσει με πράσινη ενέργεια περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά. Παράλληλα, η MORE θα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ισχύος άνω των 2,2 GW. Σε βάθος δεκαετίας η MORE στοχεύει σε μεγιστοποίηση της αξίας και περαιτέρω επέκτασης στοχεύοντας σε εγκατεστημένη ισχύ 2GW έως το 2030.

Ο δεύτερος πυλώνας στον οποίο εστιάζει η Διοίκηση, αφορά στο δίκτυο ηλεκτροκίνησης, incharge. Ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στην κινητικότητα (E-Mobility) αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες και εξοπλίζοντας συνεχώς τα πρατήριά του με σημεία φόρτισης. Μάλιστα, έως το 2023 αναμένονται 1.000 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και εγκατάσταση ταχυφορτιστών. Έως το 2030 ο στόχος είναι να φτάσει τα 4.000 σημεία φόρτισης. Με μερίδιο αγοράς πάνω από 30% η Μotor Oil μέσα από τα εμπορικά σήματα Coral και Avin (σε Ελλάδα, Β. Μακεδονία, Σερβία, Κροατία και Κύπρο) σκοπεύει να αναπτύξει ελκυστικούς προορισμούς πελατών σε όλο το δίκτυο λιανικής διευκολύνοντας τη διείσδυση της ηλεκτρονικής κινητικότητας στη ζωή των πολιτών.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την κυκλική οικονομία και τα ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις και στους δύο αυτούς τομείς. Ενδεικτικά αναφέρονται, η εξαγορά της Verd, η Κοινοπραξία με την ΔΕΗ για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, η κατασκευή, σε συνεργασία με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, του Αεριοστροβιλικού Σταθμό Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο στην Κομοτηνή και η εξαγορά της Thalis στον τομέα διαχείρισης στέρεων υλικών και αποβλήτων, επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, στην εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και χρήση ΑΠΕ στις υποδομές.

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της βιωσιμότητας του Διυλιστηρίου της Μotor Oil. Υπενθυμίζεται πως το Διυλιστήριο του Ομίλου, που βρίσκεται στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων στην Κόρινθο, αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης µε βαθμό πολυπλοκότητας 12,61 (Nelson Complexity Index). Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας και συντόμως ξεκινάει η επένδυση σε νέα μονάδα προπυλενίου. Παράλληλα συνεχίζονται οι επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και την βελτιστοποίηση των υποδομών στο Διυλιστήριο.

Οι φιλόδοξοι λειτουργικοί, αλλά και οικονομικοί στόχοι

30% Μείωση των εκπομπών CO2 (Scope 1, 2) έως το 2030

Καθαρές μηδενικές εκπομπές (Scope 1, 2, 3) μέχρι το 2050

Στρατηγικές επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση ύψους €2,5 δισ. έως το 2030

Πάνω από 40% του Ομιλικού EBITDA θα προέρχεται από δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα

Λειτουργική ισχύς από ΑΠΕ πάνω από 2,0 GW έως το 2030

Περισσότερα από 4.000 σημεία φόρτισης έως το 2030

Οι πράσινες επενδύσεις έχουν μπει για τα καλά στο μικροσκόπιο του Ομίλου. Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, ο Όμιλος παραμένει πιστός στην ανάληψη ξεκάθαρης δράσης για την κλιματική αλλαγή, καθώς και στον σχεδιασμό μιας βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης.