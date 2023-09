Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ: Πέθανε ο 94χρονος δισεκατομμυριούχος

Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, ο αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος που ήταν ιδιοκτήτης των Harrods και Fulham FC, έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, 26 χρόνια μετά την ημέρα που ο γιος του, Ντόντι, σκοτώθηκε στο πλευρό της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας ήταν 94 ετών.

Watch live: Former Harrods and Fulham FC owner Mohamed Al Fayed has died at the age of 94https://t.co/ZmBvnIY9QS

https://t.co/tjPUlN9ix7

