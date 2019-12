Μητσοτάκης: Ξεκινάει η λειτουργία του “112”

Στην τελική σύσκεψη ενόψει της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης “112” παρέστη το Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στο Χαλάνδρι από τον αρμόδιο υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αλλά και τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά για τις ενέργειες που έχουν γίνει, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σύντομα το τριψήφιο αυτό νούμερο θα βρίσκεται σε λειτουργία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως είχε δεσμευθεί προσωπικά πως θα καλυφθεί ο χαμένος χρόνος και θα είχαν προχωρήσει οι διαδικασίες για να υπάρξει μια πύλη αμφίδρομης ενημέρωσης που αφορούν πρωτίστως την ασφάλεια των πολιτών. Επισημαίνοντας πως τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα και πως από 1/1/20 θα ξεκινήσει η λειτουργία του συστήματος, ο πρωθυπουργός είπε πως σύντομα θα ξεκινήσει και η σχετική καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αριθμού.

Εκφράζοντας τις ευχαριστίες του σε όσους συνεργάστηκαν το τελευταίο διάστημα ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως «όπου υπάρχει βούληση, σχέδιο και σωστή ηγεσία μπορούν τα υπουργεία να συνεργάζονται αποτελεσματικά για να μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα». Προσέθεσε μάλιστα πως «από εδώ και στο εξής εναπόκειται σε όλους μας να κάνουμε σωστή χρήση αυτού του νέου εργαλείου και το οποίο στην κυριολεξία θα σώσει ζωές».

Όπως είπε, η κυβέρνηση μέσα στους πρώτους δύο μήνες του 2020 θα έχει νομοθετήσει για το νέο θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας ώστε να μπορεί να κάνει πράξη αυτό για το οποίο είχε δεσμευτεί, να εκσυγχρονίσει ουσιαστικά το συνολικό πλαίσιο της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας.

«Μια από τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα είναι τα ακραία καιρικά και φυσικά φαινόμενα τα οποία μας υποχρεώνουν να είμαστε σε αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας. Πιστεύω πως δώσαμε τα πρώτα δείγματα γραφής το καλοκαίρι αλλά και με τις πλημμύρες», είπε επισημαίνοντας πως «είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρέπει να πάμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας και οργάνωσης».

Το “112” είναι ένας τριψήφιος αριθμός, «το πρώτο “1” σηματοδοτεί το ενδιαφέρον του πολίτη, το δεύτερο “1” το ψηφιακό κράτος και το “2” το άθροισμα αυτών των δύο» είπε ο πρωθυπουργός εκφράζοντας την ευχή το νούμερο αυτό να είναι το λιγότερο αναγκαίο.

Πηγή: skai.gr

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/mitsotakis-tirithikan-ta-xronodiagrammata-ksekinaei-i-leitourgia-tou-112

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram