Μητσοτάκης: Το συγχαρητήριο μήνυμα στη Τζόρτζια Μελόνι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την Τζόρτζια Μελόνι για την ανάληψη των καθηκόντων της ως νέα πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Πιο συγκεκριμένα σε ανάρτηση του στον λογαριασμό του στο Τwitter αναφέρει το εξής: «Θερμά συγχαρητήρια στη νέα πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά προς όφελος της ευρωατλαντικής μας οικογένειας και της σταθερότητας της περιοχής μας».

Warmest congratulations to Italy’s new Prime Minister @GiorgiaMeloni. Looking forward to working closely together for the benefit of our Euro-Atlantic family and the stability of our region.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 22, 2022