Μητσοτάκης στο Bloomberg: Θα αποπληρώσυμε νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου

Συνέντευξη στο Bloomberg παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα δάνεια διάσωσης νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά «στέλνοντας μήνυμα αυτοπεποίθησης προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά την έναρξη της δεύτερης θητείας του».

NEW: “It’s a commitment to investors”

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis pledges to repay two years of bailout loans ahead of schedule, in a confident signal to financial markets at the start of his second term in office https://t.co/VyNgXpsxKl pic.twitter.com/imbTeV3FHy

— Bloomberg TV (@BloombergTV) July 4, 2023