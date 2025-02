Mητσοτάκης στο Bloomberg: Δεν μπορεί να υπάρξει λύση ερήμην της Ουκρανίας και χωρίς τη συμμετοχή της ΕΕ

Το μήνυμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη ερήμην της Ουκρανίας και χωρίς την ενεργό ανάμιξη τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό του Bloomberg, στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρο, Ντοναλντ Τραμπ και επέμεινε ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμετάσχει στις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας έναντι ενδεχόμενης ρωσικής επίθεσης στο μέλλον.

