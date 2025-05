Mητσοτάκης στη Σύνοδο του Κιέβου: Η Ελλάδα στηρίζει άμεση και άνευ όρων εκεχειρία

Ο πρωθυπουργός μετείχε στην τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσαν Μακρόν και Στάρμερ από ειδική αίθουσα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα Σάββατο στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία, που συγκάλεσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας 30 ημερών, όπως προτείνεται από κοινού από Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους.

I was very glad to take part in the Leaders' Call on Ukraine. We need an immediate and unconditional 30- day ceasefire, as a first step to a just and lasting peace agreement. pic.twitter.com/bxSpBJii0D