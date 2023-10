Μητσοτάκης: Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ – Οι ευχαριστίες από τον πρέσβη Νόαμ Κατς

«Καταδικάζω έντονα τη σημερινή φρικτή τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, που προκάλεσε μεγάλο αριθμό απωλειών μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Νόαμ Κατς, απάντησε στην ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την στήριξη. «Σας ευχαριστώ πρωθυπουργέ και ευχαριστούμε Ελλάδα για την στήριξή σας στο Ισραήλ και τους Ισραηλινούς σε αυτές τις δύσκολες ώρες», έγραψε.

Thank you PM and thank you Greece for standing at this very difficult moment with Israel and Israelis. https://t.co/RBSW44amCR

