Τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε Ζελένσκι: Στήριξη και βοήθεια στην Ουκρανία

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelensky.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα από την αρχή τάχθηκε υπέρ των πιο αυστηρών κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, δήλωσε έτοιμος να παράσχει βοήθεια προς την Ουκρανία σε τομείς που θα ζητηθεί και ανέφερε ότι τα Ελληνικά Γενικά Προξενεία στην Οδησσό και τη Μαριούπολη συνεχίζουν να λειτουργούν.

Just spoke with President @ZelenskyyUa. Full support and solidarity to Ukraine and its people in these tragic moments.

Greece has from the beginning supported tough sanctions against Russia for this blatant violation of international legality.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 26, 2022