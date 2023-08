Μητσοτάκης: Μια εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο για τους τουρίστες που έφυγαν λόγω πυρκαγιών

Δωρεάν διακοπές στη Ρόδο για μία εβδομάδα σε όσους «πυρόπληκτους» τουρίστες αναγκάστηκαν να διακόψουν τις διακοπές τους τον Ιούλιο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο νησί θα προσφέρει η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο βρετανικό κανάλι ITV.«Η Ρόδος σήμερα είναι πιο φιλόξενη από ποτέ, το νησί επέστρεψε στην κανονικότητα», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

‘Should British tourists come to Greece?’@edballs questions the Greek Prime Minister @kmitsotakis for advice around visiting the country following recent wild fires. pic.twitter.com/eXfH4Cuovj

— Good Morning Britain (@GMB) August 2, 2023