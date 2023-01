Μητσοτάκης για αναβάθμιση της Ελληνικής οικονομίας Είμαστε ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα

Ως «πολύ ευπρόσδεκτα νέα» χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο Fitch.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Κυριακός Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «η αναβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία ΒΒ+ μας φέρνει ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα».

Παράλληλα ο πρωθυπουργός τονίζει ότι «παραμένουμε δεσμευμένοι στην μεταρρυθμιστική μας ατζέντα προκειμένου να προσελκύσουμε επενδύσεις, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίες και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αναβάθμιση από τον οίκο Fitch:

Very welcome news from Fitch Ratings yesterday. The upgrade of Greece's credit rating to BB+ brings us just one notch below investment grade. We are fully committed to our reform agenda to attract investment, create jobs, and accelerate growth.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 28, 2023