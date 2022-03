Μετατίθεται για αύριο ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών Κιέβου-Μόσχας

Τι αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο TASS

Αύριο Πέμπτη θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών Κιέβου-Μόσχας.

Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο TASS, η ρωσική αντιπροσωπεία έχει ήδη φτάσει στη Λευκορωσία για τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων, ωστόσο αναμένει τους Ουκρανούς αξιωματούχους οι οποίοι προβλέπεται να φτάσουν αύριο το πρωί. Κατά τις συνομιλίες θα συζητηθεί κατάπαυση του πυρός, αναφέρουν ρωσικά πρακτορεία, επικαλούμενα τον Ρώσο διπλωμάτη Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

«Οι ειδικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας διασφαλίζουν πλήρως την ασφάλεια στη Λευκορωσία και ο (ρωσικός) στρατός μας έχει εξασφαλίσει μια ασφαλή διέλευση για τη μετακίνησή τους (της ουκρανικής αντιπροσωπείας) μέσω της Ουκρανίας», ανέφερε ο Μεντίνσκι, σύμφωνα με το TASS.

Οι αντιπροσωπείες από την Ουκρανία και τη Ρωσία για την κατάσταση στην Ουκρανία θα εκπροσωπηθούν από τα ίδια μέλη όπως και στον πρώτο γύρο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/polemos-stin-oukrania-tass-ayrio-o-v-gyros-ton-synomilion-kievou-mosxas

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram