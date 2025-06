Μετά την προειδοποίηση του Τραμπ, χιλιάδες Ιρανοί εγκαταλείπουν όπως-όπως την Τεχεράνη 

Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τους Ιρανούς να εκκενώσουν την πρωτεύουσά τους με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα.

«Όλοι πρέπει να εκκενώσουν αμέσως την Τεχεράνη!», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social, χωρίς να εξηγήσει το γιατί.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν θα έπρεπε να είχε υπογράψει μια συμφωνία που θα περιόριζε τις πυρηνικές του φιλοδοξίες.

«Το Ιράν θα έπρεπε να είχε υπογράψει τη «συμφωνία» που τους είπα να υπογράψουν. Τι ντροπή και σπατάλη ανθρώπινης ζωής. Με απλά λόγια, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ», έγραψε. «Το έχω πει ξανά και ξανά!»

Η Τεχεράνη είναι μια πόλη με πληθυσμό σχεδόν 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Εν τω μεταξύ στην Τεχεράνη, όπου οι ισραηλινές πυραυλικές επιθέσεις συνεχίζονται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, πολλοί κάτοικοι ήδη προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα και να αναζητήσουν καταφύγιο σε άλλα μέρη της χώρας.

Iran-Israel | İsrail | Israel-Iran | Iran and Pakistan| Gaza | Iran |Tehran 1. Massive traffic jams leaving Tehran continue tonight. 2. Tehran sees a mass exodus as residents flee the capital. Source: @JoeTruzman @Osint613 pic.twitter.com/c4696PS3CZ

Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα στο Telegram με τίτλο «Συντονισμός εξόδου για φοιτητές», με αρκετές συνομιλίες αφιερωμένες στην οργάνωση ταξιδιών από την Τεχεράνη σε διάφορες άλλες πόλεις σε όλο το Ιράν.

Οι περισσότερες συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από το αν άλλοι φοιτητές κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση.

Σε ένα νήμα που επικεντρώνεται στα ταξίδια προς τη βόρεια επαρχία Γκιλάν, ένας χρήστης ρωτάει αν άλλοι «φεύγουν νωρίς το πρωί», ενώ ένας άλλος ρωτάει αν θα κάνουν ωτοστόπ, λέγοντας ότι δεν έχουν καταφέρει να «βρουν εισιτήρια» για λεωφορεία.

Mass exodus: The citizens of Tehran are escaping the city.#Israel #Iran #IsraelIranWar #Tehran #IraniansStandWithIsrael pic.twitter.com/JlwsfYeI3H