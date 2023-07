Μετά από τέσσερις ημέρες οι Γαλλικές αρχές ελέγχουν την κατάσταση

Στο χάος η Γαλλία. Ο θάνατος ενός 17χρονου που προσπάθησε να ξεφύγει από τροχονομικό έλεγχο και τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά αστυνομικού ήταν το έναυσμα για εκτεταμένα επεισόδια σε όλη τη χώρα.

Η Γαλλία είχε να ζήσει τέτοια εξέγερση από την εποχή των «κίτρινων γιλέκων» αν και πολλοί κρίνουν πως αυτή τη φορά η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη.

Μόνον χθες, τέταρτη ημέρα των επεισοδιων οι Αρχές προχώρησαν σε 1.300 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, αριθμός ρεκόρ όπως αναφέρεται.

The Town Hall and Administrative Complex in the City of Persan in the Department of Val-d’Oise to the North of Paris, France is currently Engulfed in Flames after being set on Fire by Rioters, with Fire Services currently struggling to reach the Location due to Blocked Roads and… pic.twitter.com/4FhSW20xow

— OSINTdefender (@sentdefender) July 1, 2023