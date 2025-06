Μέση Ανατολή: Όλοι περιμένουν την απόφαση Τραμπ – Νέες απειλές Νετανιάχου σε Χαμενεϊ

Η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα της χωρίς σημάδια εκτόνωσης, αλλά με συνεχή κλιμάκωση και διπλωματική αβεβαιότητα. Ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις του σε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν και η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους και drones κατά του ισραηλινού εδάφους, οι Ηνωμένες Πολιτείες αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στον πόλεμο. «Υπάρχει σημαντική πιθανότητα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν το προσεχές διάστημα. Ο πρόεδρος θα λάβει την απόφασή του βασιζόμενος σε αυτό το δεδομένο», δήλωσε η Λέβιτ, προσθέτοντας πως ο Τραμπ επιδιώκει διπλωματική λύση αλλά δεν διστάζει να δείξει ισχύ. «Είναι ο πρόεδρος της “ειρήνης μέσω ισχύος”. Αν υπάρχει πιθανότητα για διπλωματία, θα την αδράξει αλλά δεν φοβάται να δείξει και δύναμη», είπε.

New footage from Beersheba targeted by Iran. pic.twitter.com/QUmipEZEhr