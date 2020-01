Το κρυολόγημα είναι ίωση, δηλαδή προκαλείται από ιό, άρα απαραίτητη προϋπόθεση για να πάθει κάποιος κρυολόγημα είναι να υπάρχουν ιοί στην ατμόσφαιρα. Αν δεν υπάρχουν ιοί στην ατμόσφαιρα δεν γίνεται να αρρωστήσει κάποιος, όσο πολύ κι αν κρυώνει. Όμως, οι πιθανότητες να αποφύγουμε το κοινό κρυολόγημα αυξάνονται όσο μένουμε ζεστοί, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο «Proceedings of the National Academy of Sciences». Διαβάστε περισσότερα…