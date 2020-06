Μεγάλη φωτιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Λονδίνο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική του Λονδίνου, το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν συγκρότημα πολυκατοικιών τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες, ενώ σύμφωνα με βρετανικά Μέσα υπάρχουν τουλάχιστον 18 τραυματίες.

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, που βρίσκεται πολύ κοντά στο πάρκο του Κένινγκτον (Kennington).

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της φωτιάς.

Άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο της πυρκαγιάς έντρομοι, μοιράστηκαν βίντεο στο Twitter:

Huge fire on the Brandon Estate in Kennington. @LondonFire did fantastic to contain the fire very quickly. Sadly the flat is completely destroyed pic.twitter.com/4R31PQFZI9

— crazystylez (@crazystylez2) June 27, 2020