Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Κορωπί και Μαρκόπουλο για ναρκωτικά 7 συλλήψεις

Σε επτά συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Απριλίου, στο Κορωπί και το Μαρκόπουλο, για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε και της Ε.Κ.Α.Μ, καθώς και σκύλοι της ΕΛ.ΑΣ.

Εκτός από τους επτά συλληφθέντες (τέσσερις γυναίκες και τρεις άνδρες), συνελήφθη και ένα ακόμη άτομο, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστική απόφαση, με ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και χώρους απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ: Ηρωίνη βάρους 1.440 γραμμαρίων, 2 πιστόλια, 153 φυσίγγια, χρηματικό ποσό 140 ευρώ και 5 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

