Μεγάλη αποκάλυψη της NASA: Βρέθηκε πλανήτης που έχει κοινά χαρακτηριστικά με την Γη

Το περιβόητο τηλεσκόπιο της NASA, James Webb, το οποίο έχει προσφέρει μοναδικές φωτογραφίες και πληροφορίες στους επιστήμονες, για την ζωή στο διάστημα, πραγματοποίησε την μεγαλύτερη του ανακάλυψη. Ανακάλυψε πλανήτη, ο οποίος με τα πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι επιστήμονες, έχει αρκετά κοινά στοιχεία με αυτά της Γης.

A whole new world!

41 light-years away is the small, rocky planet LHS 475 b. At 99% of Earth’s diameter, it’s almost exactly the same size as our home world. This marks the first time researchers have used Webb to confirm an exoplanet. https://t.co/hX8UGXplq2 #AAS241 pic.twitter.com/SDhuZRfcko

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 11, 2023