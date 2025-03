Με συγκίνηση και χαμόγελα η επιστροφή των αστροναυτών στη Γη μετά από 9 μήνες

Μετά από ένα μεγάλο και μακρινό ταξίδι 17 ωρών, οι δύο αστροναύτες από τις ΗΠΑ που πέρασαν 9 μήνες «εγκλωβισμένοι» στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πάτησαν το πόδι τους στη Γη, με τους επιστήμονες της NASA να τους υποδέχονται με συγκίνηση.

What a sight! The parachutes on @SpaceX's Dragon spacecraft have deployed; #Crew9 will shortly splash down off the coast of Florida near Tallahassee. pic.twitter.com/UcQBVR7q03