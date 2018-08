Με Ναδάλ στον τελικό ο Τσιτσιπάς!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχοντας πραγματοποιήσει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις, έφτασε στον τελικό του Rogers Cup και έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του απόψε το βράδυ (12/8, 23:00). Στο δρόμο του θα συναντήσει τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο Ισπανός και νο 1 της Παγκόσμιας κατάταξης πήρε τη νίκη με 2-0 σετ (7-6, 6-4) κόντρα στον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ. Οι Ναδάλ και Τσιτσιπάς είχαν διασταυρωθεί ξανά πριν μερικές εβδομάδες στον τελικό της Βαρκελώνης. Στην αναμέτρηση εκείνη ο Ισπανός επικράτησε άνετα με 2-0 (6-2, 6-1), εκμεταλλευόμενος το άγχος και την απειρία του Έλληνα τενίστα.

Δείτε την πρόκριση του Ίβηρα στον τελικό του Rogers Cup:

World No.1 @RafaelNadal is into his 116th @ATPWorldTour final, defeating Khachanov 7-6(3) 6-4.#RogersCup pic.twitter.com/KoJgD87n2p

— Tennis TV (@TennisTV) August 12, 2018