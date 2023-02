Με δάνεια και πλαστικό χρήμα τα βγάζουν πέρα οι Αμερικανοί

Βάσει τριμηνιαίας έκθεσης που δημοσίευσε το Κέντρο Μικροοικονομικών Δεδομένων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, το συνολικό χρέος των νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2022 στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 394 δισ. δολάρια (2,4%), στα 16,90 τρισ. δολάρια. Τα υπόλοιπα είναι 2,75 τρισ. δολάρια υψηλότερα απ’ ό,τι στο τέλος του 2019, πριν από την πανδημική ύφεση.

U.S. credit card balances increased by $61 billion in Q4 to $986 billion, surpassing the pre-pandemic high of $927 billion. Consumers are borrowing more to fuel their spending, with delinquency rates creeping a touch higher from historically low levels https://t.co/sbetwZpBWG

— Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) February 17, 2023