Με 50 βόμβες σε 30 δευτερόλεπτα σκότωσαν τον αρχηγό της Χαμάς, Μοχάμετ Σινουάρ – Τι λέει ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Σινουάρ , επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, στις 13 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τετάρτη.

The IDF and ISA Reveal Footage From the Strike on the Underground Infrastructure beneath the European Hospital in Khan Yunis, in Which Mohammad Sinwar and Mohammad Sabaneh (commander of the Hamas Khan Younes 's brigade) were eliminated. The strike did not harm the hospital's… pic.twitter.com/HfeH72p2Wu