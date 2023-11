Μάθιου Πέρι: Οι συμπρωταγωνιστές του στα “Φιλαράκια” τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία

Κηδεύτηκε στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, ξημερώματα στην Ελλάδα) ο ηθοποιός Μάθιου Πέρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 54 ετών.

Οι συμπρωταγωνιστές του στα «Φιλαράκια» (Friends) ήταν όλοι εκεί για να τον αποχαιρετήσουν, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που δημοσιεύουν σχετικές εικόνες από την τελετή.

🚨🇺🇸|The cast of Friends have attended the private funeral of their co-star Matthew Perry at the Forest Lawn Church of the Hills this Friday. pic.twitter.com/03CcmK7cah

