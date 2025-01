Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το τέλος των smartphones ανακοίνωσε – Ποια συσκευή θα τα αντικαταστήσει

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, προέβλεψε μια ριζική αλλαγή στην προσωπική τεχνολογία: τα έξυπνα γυαλιά θα αντικαταστήσουν τα smartphones ως κύρια συσκευή επικοινωνίας και συνδεσιμότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Για σχεδόν 30 χρόνια, τα κινητά τηλέφωνα βρίσκονται στην καρδιά της σύγχρονης ζωής, έχοντας φέρει επανάσταση στην επικοινωνία, την πλοήγηση, την ψυχαγωγία και την παραγωγικότητα, ειδικά από την εποχή του iPhone που ξεκίνησε το 2007 και μετά.

Ωστόσο η αγορά ωριμάζει, η αύξηση των πωλήσεων έχει σταματήσει και η καινοτομία έχει επιβραδυνθεί, αναφέρει το Daily Galaxy. Κάθε νέα γενιά έξυπνων κινητών εισάγει σταδιακές βελτιώσεις αντί για πρωτοποριακές αλλαγές, και στο ερώτημα αν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενσωματώσουμε την τεχνολογία στη ζωή μας έρχονται ως απάντηση τα έξυπνα γυαλιά.

Οι περιορισμοί των έξυπνων κινητών

Ενώ τα smartphones παραμένουν απαραίτητα, οι περιορισμοί τους γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς:

Φυσικός όγκος : Η μεταφορά ενός τηλεφώνου και η συνεχής θέαση μιας οθόνης μπορεί να είναι δυσχερής και να διαταράξει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Τα μειονεκτήματα αυτά έχουν ωθήσει τους ερευνητές και τις εταιρείες τεχνολογίας να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις που παρέχουν παρόμοια λειτουργικότητα χωρίς τους περιορισμούς.

Τα πλεονεκτήματα των έξυπνων γυαλιών

Τα έξυπνα γυαλιά προσφέρουν έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο αλληλεπίδρασης με την τεχνολογία. Με την ενσωμάτωση ψηφιακών διεπαφών στον φυσικό κόσμο μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας (AR), στοχεύουν στο να:

Προσφέρουν αλληλεπίδραση χωρίς χέρια: Οι φωνητικές εντολές και οι χειρονομίες αντικαθιστούν την πληκτρολόγηση και το κύλιση των δαχτύλων.

Η τεχνολογία πίσω από τα έξυπνα γυαλιά

Την ανάπτυξη των έξυπνων γυαλιών προωθούν εταιρείες όπως η Meta, που τον περασμένο Σεπτέμβριο παρουσίασε τα AR γυαλιά Orion, η Apple που παρουσίασε ήδη τη συσκευή Vision Pro και στοχεύσει σε πιο προσιτά AR wearables, η Google με την Enterprise Edition του Google Glass και τη συνεχιζόμενη έρευνά της στο AR. Οι εταιρείες αυτές δεν κατασκευάζουν μόνο συσκευές, αλλά σχεδιάζουν και οικοσυστήματα εφαρμογών, υπηρεσιών και εργαλείων που θα καταστήσουν τα έξυπνα γυαλιά πρακτικά και απαραίτητα.

Why Mark Zuckerberg thinks AR glasses will replace your phone

Το κατά πόσο τα έξυπνα γυαλιά θα είναι σε θέση να αντικαταστήσουν τα smartphones εξαρτάται από την τεχνολογική πρόοδο στους ακόλουθους τομείς:

Επαυξημένη πραγματικότητα (AR): Η τεχνολογία αυτή προβάλλει εικονικές πληροφορίες στον πραγματικό κόσμο. Για τα έξυπνα γυαλιά, αυτό σημαίνει ότι τα πάντα, από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως οδηγίες πλοήγησης, μπορούν να προβάλλονται στον φακό τους. Προηγμένες μηχανές AR αυτή τη στιγμή είναι η Presence Platform της Meta και το RealityKit της Apple.

Μικρό μέγεθος, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας: Για να πετύχουν, τα έξυπνα γυαλιά πρέπει να είναι ελαφριά, κομψά και να μην απαιτούν συχνά φόρτιση. Οι εταιρείες προσπαθούν να συρρικνώσουν εξαρτήματα όπως οθόνες, επεξεργαστές και μπαταρίες χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Οι καινοτομίες στην τεχνολογία microLED και τα chipsets χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτής της ισορροπίας.

Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και φωνητική αλληλεπίδραση: Οι φωνητικές εντολές και οι AI βοηθοί θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην εύκολη χρήση των έξυπνων γυαλιών. Η προηγμένη επεξεργασία φυσικής γλώσσας επιτρέπει στις συσκευές να κατανοούν πολύπλοκα ερωτήματα, ενώ η ΑΙ με επίγνωση του περιβάλλοντος μπορεί να παρέχει προληπτικά σχετικές πληροφορίες, χωρίς να έχει υπάρξει προτροπή.

Συνδεσιμότητα και 5G: Τα έξυπνα γυαλιά βασίζονται στη συνεχή συνδεσιμότητα για την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Με την επέκταση των δικτύων 5G παγκοσμίως, οι συσκευές αυτές θα επωφεληθούν από την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων, επιτρέποντας απρόσκοπτες υπηρεσίες cloud.

Οι προβλέψεις του Ζάκερμπεργκ

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει καταστήσει σαφές μιλώντας στον ιστότοπο τεχνολογίας The Verge ότι θεωρεί τα έξυπνα γυαλιά ως τον διάδοχο των smartphones. Οραματίζεται έναν κόσμο όπου, μέχρι τη δεκαετία του 2030:

Τα έξυπνα γυαλιά θα είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι θα αλληλεπιδρούν με το ψηφιακό περιεχόμενο.

Τα έξυπνα τηλέφωνα θα εξακολουθούν να υπάρχουν αλλά θα εξυπηρετούν πιο εξειδικευμένους σκοπούς, παραμένοντας κρυμμένα τον περισσότερο χρόνο.

Οι χρήστες θα εκτιμούν την ευκολία και την ενσωμάτωση από την ισχύ που προσέφεραν οι παραδοσιακές συσκευές.

Το όραμα του Ζάκερμπεργκ έχει τις ρίζες του στην πεποίθηση ότι η πληροφορική πρέπει να είναι «φυσική» και ότι η τεχνολογία θα πρέπει να εντάσσεται στο παρασκήνιο της καθημερινής ζωής αντί να μονοπωλεί την προσοχή μας.