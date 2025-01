Μαρινάκης Νότιγχαμ: Συνεχάρη έναν-έναν τους παίκτες μετά την ισοπαλία με τη Λίβερπουλ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έμεινε όρθια απέναντι στη Λίβερπουλ (1-1) και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν παρών στο «City Ground», δίνοντας μάλιστα τα συγχαρητήριά του στους παίκτες έξω από τα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα.

Μετά το διπλό στο «Άνφιλντ», η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να υψώσει τείχος στη Λίβερπουλ για δεύτερη φορά στη σεζόν, αυτή τη φορά με ισοπαλία στο «City Ground» (1-1) που διατήρησε τις δύο ομάδες στις ισάριθμες πρώτες θέσεις της βαθμολογίας!

Η Φόρεστ προηγήθηκε νωρίς με τον Κρις Γουντ, ισοφαρίστηκε από τη συνεργασία του Κώστα Τσιμίκα με τον Ντιόγκο Ζότα αλλά κράτησε τον βαθμό χάρη στις σπουδαίες επεμβάσεις του Ματς Σελς, σκορπίζοντας στο φινάλε τον ενθουσιασμό στις εξέδρες για ένα ακόμα μεγάλο αποτέλεσμα της ομάδας του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Το παρών στο «City Ground» για τη μεγάλη αναμέτρηση έδωσε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ και του Ολυμπιακού είδε με τα μάτια του τους Κόκκινους να πραγματοποιούν ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση και μάλιστα στο φινάλε βρέθηκε έξω από τα αποδυτήρια των παικτών για να τους συγχαρεί έναν προς έναν, μένοντας αναμφίβολα ικανοποιημένος για την πορεία της ομάδας του που έχει εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα και ονειρεύεται… Champions League!

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis greeted his players following their 1-1 draw with Liverpool 🤝❤️ pic.twitter.com/SKny7qSreD